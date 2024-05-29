К счастью, вы можете легко раздать свой Интернет с ноутбука на другие устройства, причем сделать это можно через точку доступа Wi-Fi.

Во многих ситуациях вы можете подключить все свои устройства к одной сети Wi-Fi, поэтому подключить их к Интернету не составит труда.

Как раздать интернет с ноутбука через точку доступа Wi-Fi?

Превратить ваш ноутбука с Windows в мобильную точку доступа для других устройств довольно просто.

1. Перейдите в меню настроек мобильной точки доступа. Вы можете попасть туда, введя «Мобильная точка доступа» в поле поиска Windows на ноутбуке.

2. Включите параметр «Поделиться моим подключением к Интернету» на ноутбуке.

3. Выберите источник вашего подключения к Интернету, если он еще не выбран по умолчанию. Скорее всего, если у вас нет более одного подключения к Интернету одновременно, меню самостоятельно отобразит правильный источник.

4. Выберите Wi-Fi в меню «Поделиться моим подключением к Интернету», если он еще не выбран.

5. Нажмите кнопку «Изменить» в разделе «Сетевой диапазон».

6. Установите имя сети, пароль и диапазон сети . Это будет SSID и пароль, которые необходимы вашим клиентским устройствам для подключения к интернету с ноутбука.

Обратите внимание: если вы используете подключение Wi-Fi на частоте 5 ГГц, ваши клиентские устройства также должны поддерживать частоту 5 ГГц.

Некоторые старые устройства, такие как Raspberry Pi 3 и Zeros, могут работать только на частоте 2,4 ГГц.

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