Во многих ситуациях вы можете подключить все свои устройства к одной сети Wi-Fi, поэтому подключить их к Интернету не составит труда.
Как раздать интернет с ноутбука через точку доступа Wi-Fi?
Превратить ваш ноутбука с Windows в мобильную точку доступа для других устройств довольно просто.
1. Перейдите в меню настроек мобильной точки доступа. Вы можете попасть туда, введя «Мобильная точка доступа» в поле поиска Windows на ноутбуке.
2. Включите параметр «Поделиться моим подключением к Интернету» на ноутбуке.
3. Выберите источник вашего подключения к Интернету, если он еще не выбран по умолчанию. Скорее всего, если у вас нет более одного подключения к Интернету одновременно, меню самостоятельно отобразит правильный источник.
4. Выберите Wi-Fi в меню «Поделиться моим подключением к Интернету», если он еще не выбран.
5. Нажмите кнопку «Изменить» в разделе «Сетевой диапазон».
6. Установите имя сети, пароль и диапазон сети . Это будет SSID и пароль, которые необходимы вашим клиентским устройствам для подключения к интернету с ноутбука.
Обратите внимание: если вы используете подключение Wi-Fi на частоте 5 ГГц, ваши клиентские устройства также должны поддерживать частоту 5 ГГц.
Некоторые старые устройства, такие как Raspberry Pi 3 и Zeros, могут работать только на частоте 2,4 ГГц.
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