Вы работали над большим проектом на своем компьютере, и вдруг ваш компьютер просто выключился.

В этот момент вам может быть интересно, как и почему это произошло с вашим ноутбуком.

Если ваш ноутбук внезапно выключился и больше не включается, значит, с его бесперебойной работой что-то не так.

Проблему с ноутбуком может быть результатом чего угодно, будь то сбой оборудования, проблемы с питанием или проникновение вредоносного ПО.

Иногда проблему решить проще, чем мы думаем. Ваш ноутбук внезапно выключился и больше не включается, возможно, из-за неисправного шнура питания. Вы можете использовать мультиметр для проверки потенциального разрыва цепи.

Если вы подключили какие-либо аппаратные плагины к E-порту вашего ноутбука, вы можете удалить их, чтобы проверить, запускается ли ваш ноутбук.

Извлеките и снова подключите аккумулятор ноутбука. Если вы долгое время использовали одну и ту же батарею в своем ноутбуке, то появление некоторых сбоев в работе батареи — лишь вопрос времени.

Если ваш ноутбук не запускается после того, как он был внезапно выключен, вы можете извлечь аккумулятор, при необходимости протереть его от пыли и снова подключить аккумулятор. Если аккумулятор случайно сместился с портом при подключении к ноутбуку, его извлечение и повторное подключение может решить проблему.

Отключите ноутбук от электричества. Одним из эффективных способов включения компьютера/ноутбука является отключение питания. Это процесс, в ходе которого вы сливаете весь статический заряд (бесхозную энергию), накопленный в вашем электронном устройстве.

Плохое оборудование ноутбука. Неисправные или поврежденные аппаратные устройства могут привести к внезапному отключению вашего компьютера. Вы можете использовать диспетчер устройств, чтобы определить источник ошибки и устранить проблемы с устройством в безопасном режиме.

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