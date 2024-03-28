Если ваш ноутбук не включается, даже если он подключен к сети, возможно, неисправен блок питания, аккумулятор, материнская плата, видеокарта или оперативная память.

При устранении неполадок ноутбука, который не запускается, начните с основ.

Убедитесь, что вилка шнура питания подключена к розетке и к компьютеру. Проверьте аккумулятор и разъем питания ноутбука, чтобы убедиться, что соединение не ослабло.

Проверьте шнур питания. Прежде всего, убедитесь, что ваш ноутбук подключен к сети. Внимательно осмотрите шнур питания на наличие перегибов или разрывов, которые могут нарушить подачу электричества.

Если коробка трансформатора переменного тока имеет признаки обесцвечивания, запаха гари или деформации деталей, вероятно, ее необходимо заменить.

В порядке ли соединения и аккумулятор?

После того как вы исключили неисправность блока питания, проверьте разъем питания на самом ноутбуке.

Берегитесь перегрева. Большинство процессоров ноутбуков имеют внутреннюю тепловую защиту, которая выключает компьютер. Ноутбук не запустится снова, пока система не остынет.

Внутренние проблемы. Если вы не обнаружили никаких проблем с источником питания, аккумулятором или перегревом, причиной проблемы может быть неисправный внутренний компонент в ноутбуке.

Например, сломанная или поврежденная материнская плата или поврежденные цепи зарядки на ноутбуке, неисправная видеокарта, оперативная память или проблемы с программным обеспечением.

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