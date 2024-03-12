Постоянный перегрев может негативно сказаться на работе вашего ноутбука и даже привести к его выходу из строя.

Многие пользователи предпочитают ноутбуки за их удобство и мобильность. Они легко переносятся в кухню, на кровать или в другие помещения. Однако есть несколько правил, следуя которым можно избежать повреждений устройства. Важно знать, на какие поверхности не рекомендуется ставить ноутбук, чтобы избежать возможных проблем.

Кровать

Кровать и другие мягкие поверхности в доме не подходят для размещения ноутбука. Это связано с тем, что размещение гаджета на мягкой поверхности может блокировать вентиляционные отверстия устройства. Это, в свою очередь, может привести к перегреву ноутбука. Постоянный перегрев может негативно сказаться на работе вашего ноутбука и даже привести к его выходу из строя.

Подоконник

Размещение ноутбука на подоконнике, особенно в летний период, не рекомендуется. При длительном нахождении устройства на солнце оно может перегреться, что в конечном итоге может привести к его неисправности. Кроме того, из окна может проникать пыль, что также может быть вредно для ноутбука.

Обеденный стол

Хотя многие любят брать ноутбук на кухню и использовать его во время приема пищи, такая практика может быть опасной для устройства. Во время еды возможно пролить жидкость на гаджет, попадание мелких частиц или крошек на клавиатуру также может привести к неполадкам.

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