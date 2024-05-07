Интернет уже давно стал важной частью нашей жизни, огромная популярность смартфонов превратила его в повседневную необходимость, именно поэтому отсутствие соединения с сетью раздражает нас и часто становится причиной неудобств или даже проблем.

Сегодня доступ к интернету практически у каждого человека. Все благодаря смартфону и недорогим тарифам на мобильный интернет. Кроме того, мы часто пользуемся публичными точками доступа благодаря технологии Wi-Fi.

По каким причинам может не включаться Wi-Fi на смартфоне? Эта проблема может быть вызвана несколькими причинами. Скорее всего, на вашем смартфоне нет достаточного количества свободной оперативной памяти (ОЗУ). Если ее свободно меньше 45 МБ, Wi-Fi просто не включится. Однако эта ситуация в большинстве случаев актуальна для бюджетных моделей смартфонов.

Другая наиболее распространенная причина, которая может помешать нормальному включению Wi-Fi, заключается в том, что на устройстве активирован режим энергосбережения. Режим сбережения батареи обычно не позволяет вам подключаться к Интернет через Wi-Fi, поскольку он потребляет много энергии.

Менее распространенными проблемами есть также аппаратные поломки. После длительного использования некоторые компоненты вашего смартфона начинают выходить из строя. Компоненты, используемые для работы Wi-Fi вашего устройства, могут быть повреждены. Однако если вам повезло и проблема, связанная с программным обеспечением, ее можно решить с помощью простых решений, о которых мы расскажем далее.

Независимо от проблемы, с которой вы столкнулись, просто перезагрузка может решить все. По этой причине мы начинаем наш перечень советов из старого доброго "Вы пробовали выключить и снова включить ваш смартфон".

Это может показаться даже бессмысленным, но мы настоятельно рекомендуем вам попробовать это один раз, если вы этого еще не делали. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится меню питания, а затем нажмите кнопку "Перезагрузить".

Когда устройство запустится, попробуйте включить Wi-Fi в меню быстрой настройки и проверьте, работает ли он. Если нет, перейдите к следующему решению.

Как мы уже упоминали выше, сбережение заряда аккумулятора может быть причиной того, что Wi-Fi не включается должным образом. Несмотря на то, что режим экономии заряда аккумулятора очень полезная функция, которая позволяет продлить срок службы батареи в чрезвычайных ситуациях, держать его постоянно включенным не очень хорошая идея.

Это может показаться глупо, но иногда мы случайно включаем режим "В самолете" и даже не осознаем этого. Когда наше устройство находится в режиме полета, весь центр приема сети отключен – ни Wi-Fi, ни мобильные данные не работают. Поэтому, если вы не можете включить Wi-Fi на устройстве, убедитесь, что режим полета выключен.

Отсоедините батарею смартфона Переключение устройства означает полное отключение телефона от источника питания. Если устройство имеет съемный аккумулятор, его можно вынуть после выключения устройства.

Однако подавляющее большинство смартфонов точно не даст вам этого сделать старым добрым способом. И выход есть. Вам нужно нажать кнопку питания и держать ее в течение 15-20 секунд. После выключения мобильного телефона оставьте его так минимум на 5 минут, прежде чем снова включить.

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