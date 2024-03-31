Ноутбуки могут потреблять большое количество энергии, и, как следствие, срок работы батареи ноутбука может сократиться из-за нагрузки.

Из этой статьи вы узнаете, как продлить срок работы аккумулятора, а также продлить время работы ноутбука, если нет света.

Первым делом убавьте звук и яркость. Более яркое изображение или громкий звук заставят ваш ноутбук потреблять больше энергии. Эти настройки различаются в зависимости от вашей операционной системы.

Активируйте спящий режим на своем ноутбуке, когда он не используется. Пока он не подключен к зарядному устройству и вы не будете его использовать, переведите ноутбук в спящий режим, чтобы операционная система осталась в текущем состоянии, и после пробуждения она возобновится с этого момента.

Включите параметры энергосбережения в вашей операционной системе ноутбука.

Ваша операционная система изменит поведение аппаратного и программного обеспечения, что уменьшит их активность и будет потреблять меньше энергии вашего ноутбука.

Параметры питания позволяют изменять поведение оборудования вашего ноутбука, например процессора или жесткого диска, чтобы оно активировалось только тогда, когда это необходимо для определенных действий.

Отключите настройки беспроводной связи и Bluetooth.

Ваш ноутбук всегда ищет соединение, когда активны функции беспроводной связи и Bluetooth. При работе вдали от устройств Bluetooth или мест, где есть сетевое подключение, отключение этих функций не позволит ноутбуку искать устройства для подключения.

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.