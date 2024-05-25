В Україні з'явився новий закон про мобілізацію, який забезпечить низку пільг для дружин мобілізованих військовослужбовців.

Дружини мобілізованих військовослужбовців отримають нові пільги згідно з оновленим законом про мобілізацію в Україні. Ці пільги стосуються їхніх зобов'язань перед банками та іншими установами.

Судячи з інформації, опублікованої на Sud.ua, нові пільги передбачають скасування штрафних санкцій та пені за невиконання зобов'язань перед банками та фізичними особами. Крім цього, на дружин мобілізованих не будуть нараховуватися відсотки за користування кредитами, за винятком кредитів на придбання житла або транспорту.

Попередньо такі пільги були доступні військовослужбовцям згідно з законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Зараз, з набуттям чинності закону про посилення мобілізації 10449, ці пільги поширюються на дружин (чоловіків) військовослужбовців.

Згідно з новим законодавством, дружинам військовослужбовців не нараховуються штрафні санкції, пені за невиконання зобов'язань перед підприємствами, банками та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом, за винятком кредитів на придбання майна, що віднесено до об'єктів житлового фонду чи автомобіля.

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