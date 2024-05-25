В Украине появился новый закон о мобилизации, который обеспечит ряд льгот для жен мобилизованных военнослужащих.

Жены мобилизованных военнослужащих получат новые льготы согласно обновленному закону о мобилизации в Украине. Эти льготы относятся к их обязательствам перед банками и другими учреждениями.

Судя по информации, опубликованной на Sud.ua , новые льготы предусматривают отмену штрафных санкций и пени за невыполнение обязательств перед банками и физическими лицами. Кроме того, на жен мобилизованных не будут начисляться проценты за пользование кредитами, за исключением кредитов на приобретение жилья или транспорта.

Предварительно такие льготы были доступны военнослужащим по закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Сейчас, с вступлением в силу закона об усилении мобилизации 10449 г., эти льготы распространяются на жен (мужчин) военнослужащих.

Согласно новому законодательству, женам военнослужащих не начисляются штрафные санкции, пени за невыполнение обязательств перед предприятиями, банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом, за исключением кредитов на приобретение имущества, отнесенного к объектам жилого фонда или автомобиля .

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