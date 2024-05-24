Експерт також згадав, що Національний банк України має ситуацію під контролем, працює над заспокоєнням публіки щодо невеликих коливань курсу.

Національний банк України протягом цього року планує утримувати курс долара в діапазоні 40-41 гривні. Різкого зростання вартості американської валюти до 50 гривень поки що не прогнозується, але МВД про це кажуть.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса зазначив, що значне подорожчання долара в найближчому майбутньому малоймовірне. Він також оцінив прогноз Міжнародного валютного фонду, за яким до 2027 року курс долара може досягнути 50,7 гривні.

Фахівець зазначив, що в найближчий час курс 50 гривень за долар не очікується.

"Прогнозувати на довгу перспективу в Україні? Давайте не будемо виставляти себе на посміховисько. Під час війни особливо. Може статися що завгодно, тому казати про будь-які цифри до 2027 року – це смішно" — пояснив він.

Експерт також згадав, що Національний банк України має ситуацію під контролем, працює над заспокоєнням публіки щодо невеликих коливань курсу в межах 10-20 копійок та цілеспрямовано приводить курс до рівня 40-41 гривні.

Згідно з даними порталу "Мінфін", у середу, 22 травня, українські банки фіксують середні курси долара на рівні 39,40 гривень для купівлі та 39,92 гривень для продажу. Щодо готівкового курсу, він становить 39,85 гривень для купівлі та 39,95 гривень для продажу. Водночас офіційний курс Національного банку України складає 39,55 гривень.

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