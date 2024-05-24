Эксперт также упомянул, что у Национального банка Украины ситуация под контролем, работает над успокоением публики относительно небольших колебаний курса.

Национальный банк Украины в этом году планирует удерживать курс доллара в диапазоне 40-41 гривны. Резкий рост стоимости американской валюты до 50 гривен пока не прогнозируется, но МВД об этом говорят.

Финансовый аналитик Сергей Фурса отметил, что значительное подорожание доллара в ближайшем будущем маловероятно. Он также оценил прогноз Международного валютного фонда, согласно которому к 2027 году курс доллара может достигнуть 50,7 гривны.

Специалист отметил, что в ближайшее время курс 50 гривен за доллар не ожидается.

"Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может случиться что угодно, поэтому говорить о любых цифрах до 2027 года - это смешно", - пояснил он.

Эксперт также упомянул, что у Национального банка Украины ситуация под контролем, работает над успокоением публики относительно небольших колебаний курса в пределах 10-20 копеек и целенаправленно приводит курс к уровню 40-41 гривны.

Согласно данным портала Минфин, в среду, 22 мая, украинские банки фиксируют средние курсы доллара на уровне 39,40 гривен для покупки и 39,92 гривен для продажи. По наличному курсу он составляет 39,85 гривен для покупки и 39,95 гривен для продажи. В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,55 гривен.

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