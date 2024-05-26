Буряк - це яскрава культура прохолодного сезону, яку легко виростити з насіння в добре підготовленому ґрунті і швидко росте на яскравому сонці.

Буряк можна збирати з моменту, коли він досягне розміру м'яча для гольфу, до розміру тенісного м'яча; більші коріння можуть бути жорсткими і дерев'янистими.

Крім того, зелень буряків має чудовий і характерний смак і містить навіть більше поживних речовин, ніж коріння!

Коли садити буряки?

Почніть перший раунд буряків провесною, як тільки грунт стане придатним для обробки. Робіть послідовні посадки кожні 2-3 тижні до середини літа.

Послідовні посадки буряка можливі протягом літа, якщо денна температура не перевищує 24°C.

У ґрунті з температурою не менше 10°C проростання відбувається через 5–8 днів.

У холоднішому грунті проростання може зайняти від 2 до 3 тижнів.

Порада: Щоб прискорити проростання буряка або при посадці в районах з низьким рівнем вологості та опадів, перед посадкою замочіть насіння у воді на 24 години.

Як доглядати за буряком влітку у відкритому ґрунті?

Щоб отримати осінній урожай, сійте насіння буряків із середини літа до початку осені, приблизно за 4–6 тижнів до перших осінніх заморозків.

Порада: при проріджуванні буряка не висмикуйте рослини, тому що ви можете випадково пошкодити коріння буряка, яке хочете зберегти. Натомість просто відріжте або відщипніть зелень.

Мульчуйте, а потім регулярно поливайте. Для гарного зростання буряків необхідно підтримувати достатню кількість вологи.

Пропалюйте при необхідності, але будьте обережні з молодими рослинами, у буряків неглибоке коріння, яке легко потривожити.

Подумайте про те, щоб накрити буряки між рядами, щоб запобігти нападу шкідників.

Внесення додаткових добрив зазвичай не потрібне. Якщо ви вносите добрива для буряка, не вживайте азоту; надлишок призведе до великої кількості зелені, але крихітних цибулин під грунтом.

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