Свекла — популярная культура, которую ежегодно выращивают большинство садоводов, она является неотъемлемой частью украинской кухни, поэтому выращивание свеклы в соответствии с правилами позволит получить не только хороший, но и качественный урожай.

Свекла относится к теплолюбивым культурам, поэтому для успешной посадки необходимо дождаться прогрева почвы до +8...+10 градусов. В южных районах рекомендуется начинать сев с середины апреля, в центральных районах Украины — в начале-середине мая, а в более северных районах лучше выждать до второй половины мая.

Подготовка грунта Свекла предпочитает теплые и освещенные участки. Подготовку грунта для выращивания свеклы рекомендуется начать еще осенью. Землю перекапывают на глубину 20-25 сантиметров. Если почва тяжелая, ее можно улучшить, добавив туда торфа и песка. Слишком легкую почву можно обогатить компостом. Для удобрения почвы рекомендуется использовать перегной (3-4 кг на 1 кв.м), а также добавить суперфосфат или сульфат калия (30-40 гр).

Подготовка семян Семена свеклы можно посеять сухими, но для увеличения всхожести рекомендуется предварительно проращивать их. Семена можно проращивать на бумаге, салфетке, в опилках или хлопковой ткани. Проращивание способствует более раннему и равномерному всходу, а также позволяет отсортировать неплодовитые семена.

Технология посева Свекла относится к неприхотливым растениям, поэтому ее легко вырастить даже начинающему садоводу. Перед посевом почву еще раз перекапывают и поливают. Для высадки семян грядку готовят с бороздами глубиной 2-3 см на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Семена свеклы довольно крупные, поэтому их следует размещать с промежутком 3-4 см. После посева посевы слегка утрамбовывают, посыпают землей и добавляют немного древесной золы. До появления всходов грядку можно накрыть пленкой, чтобы создать парниковый эффект.

После появления ростков После появления всходов следует проредить растения, оставляя на расстоянии 10 см только самые крепкие. Если семена посеяны густо, проредить их можно в несколько этапов.

Посев на рассаду Посев семян на рассаду проводится в начале-середине апреля, если ожидается короткое и холодное лето. Для выращивания рассады можно использовать готовый субстрат или приготовить его самостоятельно, смешав садовую землю, речной песок, торф и компост.

Семена укладывают в подготовленный грунт на глубину 3-4 см, слегка присыпают землей, увлажняют и накрывают пленкой. После появления всходов температуру следует снизить до +14...+16 градусов, чтобы закалить растения. Пересадку рассады в открытый грунт рекомендуется проводить после появления 3-4 настоящих листьев.

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