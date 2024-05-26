Свекла — это яркая культура прохладного сезона, которую легко вырастить из семян в хорошо подготовленной почве и которая быстро растет на ярком солнце.

Свеклу можно собирать с момента, когда она достигнет размера мяча для гольфа, до размера теннисного мяча; более крупные корни могут быть жесткими и деревянистыми.

Кроме того, зелень свеклы имеет восхитительный и характерный вкус и содержит даже больше питательных веществ, чем корни!

Когда сажать свеклу?

Начните первый раунд свеклы ранней весной, как только почва станет пригодной для обработки. Делайте последовательные посадки каждые 2–3 недели до середины лета.

Последовательные посадки свеклы возможны в течение лета, если дневная температура не превышает 24°C.

В почве с температурой не менее 10°C прорастание происходит через 5–8 дней.

В более холодной почве прорастание может занять от 2 до 3 недель.

Совет: Чтобы ускорить прорастание свеклы или при посадке в районах с низким уровнем влажности и осадков, перед посадкой замочите семена в воде на 24 часа.

Как ухаживать за свеклой летом в открытом грунте?

Чтобы получить осенний урожай, сейте семена свеклы с середины лета до начала осени, примерно за 4–6 недель до первых осенних заморозков .

Совет: при прореживании свеклы не выдергивайте растения, так как вы можете случайно повредить корни свеклы, которую хотите сохранить. Вместо этого просто отрежьте или отщипните зелень.

Мульчируйте , а затем регулярно поливайте. Для хорошего роста свекле необходимо поддерживать достаточное количество влаги.

Пропалывайте по мере необходимости, но будьте осторожны с молодыми растениями, у свеклы неглубокие корни, которые легко потревожить.

Подумайте о том, чтобы накрыть свеклу между рядами, чтобы предотвратить нападение вредителей.

Внесение дополнительных удобрений обычно не требуется. Если вы вносите удобрения для свеклы, не употребляйте азот; избыток приведет к обилию зелени, но крошечным луковицам под почвой.

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