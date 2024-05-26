Як можна уникнути перегріву смартфона і чому високі температури шкодять будь-якому гаджету.

Перегріватися смартфону не можна, адже цей гаджет, на відміну комп’ютерів і ноутбуків, не має активної системи охолодження. Тобто, працюють без внутрішніх вентиляторів, які б «збивали» надвисоку температуру.

Але уникнути перегріву смартфону досить легко, якщо дотримуватись елементарних правил.

В першу чергу не можна залишати смартфон на сонці. Під прямими сонячними проміннями з ладу може вийти не тільки батарея, а й матриця та інші комплектуючі гаджету.

У такому випадку телефон необхідно прибрати з сонця, вийняти з чохла і дати охолонути.

За деяких обставин телефон може перегріватися під час зарядки. Якщо це відбувається, необхідно звернути увагу на коректність роботи зарядного пристрою. А також на контакт з гніздом смартфону. Так, причиною перегріву може бути руйнування з'єднання роз'єму та системної плати.

Якщо ж власник гаджету помітив, що телефон перегрівається нібито без причин, тобто і не під час зарядки і не через те, що його забули на підвіконні або на панелі в автівці, це може свідчити про низку проблем.

Смартфон може перегріватися через вірусні додатки, які необхідно виявити да видалити.

Ще одна причина перегріву смартфона – велика кількісіть завантажених у фоні програм.

Також це може відбуватися через помилки у системних компонентах, тривалим переглядом відео, серфінгом в інтернеті.

Для того, щоб уникнути перегрівання смартфона не варто користуватися функціями чи додатками, які споживають багато ресурсів пристрою.

Причиною перегрівання смартфону може бути навіть чохол.

Користуватися телефоном не варто поки він повністю не охолоне.

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