Как можно избежать перегрева смартфона и почему высокие температуры вредят любому гаджету.

Перегреваться смартфону нельзя, ведь этот гаджет, в отличие от компьютеров и ноутбуков, не имеет активной системы охлаждения. То есть, работают без внутренних вентиляторов, которые бы "сбивали" сверхвысокую температуру.

Но избежать перегрева смартфона достаточно легко, если придерживаться элементарных правил.

В первую очередь нельзя оставлять смартфон на солнце. Под прямыми солнечными лучами из строя может выйти не только батарея, но и матрица и другие комплектующие гаджета.

В таком случае телефон необходимо убрать с солнца, вынуть из чехла и дать остыть.

В некоторых случаях телефон может перегреваться во время зарядки. Если это происходит, следует обратить внимание на корректность работы зарядного устройства. А также на контакт с гнездом смартфона. Так, причиной перегрева может быть разрушение соединения разъема и системной платы.

Если владелец гаджета заметил, что телефон перегревается якобы без причин, то есть и не во время зарядки и не из-за того, что его забыли на подоконнике или на панели в автомобиле, это может свидетельствовать о ряде проблем.

Смартфон может перегреваться из-за вирусных приложений, которые необходимо обнаружить и удалить.

Еще одна причина перегрева смартфона – большое количество загруженных в фоне приложений.

Также это может происходить из-за ошибок в системных компонентах, длительного просмотра видео, серфинга в интернете.

Во избежание перегрева смартфона не стоит пользоваться функциями или приложениями, потребляющими много ресурсов устройства.

Пользоваться телефоном не стоит, пока он полностью не остынет.

Последние новости Украины:

Изменятся условия оплаты: "Киевстар" объявил об обновлении и ценах.

Как максимально сберечь заряд на смартфоне: чтобы не остаться без связи.

Как защитить любой смартфон от взлома