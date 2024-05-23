Дізнайтеся, як захистити розсаду до того моменту, поки вони не стануть достатньо сильними, щоб захистити себе у відкритому ґрунті.

Оскільки розсада і саджанці ніжні, смачні та розташовані низько над землею – їх легко добути безлічі тварин, від найменших до величезних.

Зміцнілу розсаду гартуйте протягом 6-14 днів. Ідея полягає в тому, щоб поступово піддавати рослини впливу вуличних умов, щодня поступово збільшуючи час, який розсада проводить на свіжому повітрі.

Припиніть розсаду за 3-4 дні до початку загартовування. Не вносите добрива знову, поки висадите розсаду в сад.

Як підготувати розсаду під час висадки у ґрунт?

Боротьба з бур'янами. Ніколи не слід висаджувати розсаду в ґрунт, на якому вже є видимі бур'яни. Використовуйте мотику або інший інструмент для прополювання, щоб викорчувати всі бур'яни, які ви бачите, і видаліть їх залишки, щоб запобігти їх повторній появі.

Багато багаторічні бур'яни можуть виростати зі свого коріння, тому видаліть якомога більшу частину їхньої кореневої системи.

Текстура ґрунту для висадки розсади. Потім перекопайте ґрунт, щоб розпушити його текстуру та полегшити зростання коріння молодої рослини.

Прагніть отримати легкий, пухкий, пухкий грунт без великих грудок і ущільнених ділянок. Цей етап - ідеальна можливість видалити камені, коріння та будь-яке інше сміття, яке може перешкодити зростанню.

Також варто пам'ятати про деякі моменти при висадженні розсади в ґрунт:

Продовжуйте поливати розсаду, навіть у відкритому ґрунті, щоб ґрунт не висихав.

По можливості уникайте ходьби грунтом, щоб запобігти її ущільнення.

Використовуйте органічну мульчу навколо рослин протягом вегетаційного періоду, щоб придушити бур'яни та зберегти вологість.

Продовжуйте час від часу додавати свіжий компост, покидьки черв'яків або гній, що добре перепрів, щоб постійно покращувати якість грунту для розсади.

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