Узнайте, как защитить рассаду до того момента, пока они не станут достаточно сильными, чтобы защитить себя в открытом грунте.

Поскольку рассада и саженцы нежные, вкусные и расположены низко над землей - их легко добыть множеству животных, от самых маленьких до огромных.

Окрепшую рассаду закаливайте в течение 6–14 дней. Идея состоит в том, чтобы постепенно подвергать растения воздействию уличных условий, каждый день постепенно увеличивая время, которое рассада проводит на открытом воздухе.

Прекратите удобрять рассаду за 3–4 дня до начала закаливания. Не вносите удобрения снова, пока не высадите рассаду в сад.

Как подготовить рассаду во время высадки в грунт?

Борьба с сорняками. Никогда не следует высаживать рассаду в почву, на которой уже есть видимые сорняки. Используйте мотыгу или другой инструмент для прополки, чтобы выкорчевать все сорняки, которые вы видите, и удалите их остатки, чтобы предотвратить их повторное появление.

Многие многолетние сорняки могут вырастать из своих корней, поэтому удалите как можно большую часть их корневой системы.

Текстура почвы для высадки рассады. Затем перекопайте почву, чтобы разрыхлить ее текстуру и облегчить рост корней молодого растения.

Стремитесь к получению легкой, рыхлой, рыхлой почвы без крупных комков и уплотненных участков. Этот этап — идеальная возможность удалить камни, корни и любой другой мусор, который может помешать росту.

Также стоит помнить о некоторых моментах при высадке рассады в грунт:

Продолжайте поливать рассаду, даже в открытом грунте, чтобы почва не высыхала.

По возможности избегайте ходьбы по почве, чтобы предотвратить ее уплотнение.

Используйте органическую мульчу вокруг растений в течение вегетационного периода, чтобы подавить сорняки и сохранить влажность.

Продолжайте время от времени добавлять свежий компост, отбросы червей или хорошо перепревший навоз, чтобы постоянно улучшать качество почвы для рассады.

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