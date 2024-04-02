Лук очень полезный для организма, содержит много полезных веществ и является незаменимым продуктом на кухне любой хозяйки, поэтому его можно встретить почти на любом огороде и дачном участке.

Лук можно высаживать в открытую почву уже в апреле. Урожай будет невероятным, если соблюдать все нормы и правила.

Обычно высевают семена, из которых произрастает лук-севок, а на второй год высаживают сеянку и с ним получают репчатый лук. Конечно, готовую сеянку можно купить на рынке или в магазине.

Опытная хозяйка и автор блога «Hroshi na horodi» призывает выращивать лук именно семенами.

«В прошлом сезоне выращивали лук из семян. Очень понравилось, результат был ВАУ! Сладкая, большая, очень вкусная. Кто ее пробовал уже другой не хочет.

Высевала на рассаду в феврале, а в начале апреля высадила в открытый грунт. Обрабатывала от луковой мухи и некоторых болезней. А в целом получилось бюджетно!», - рассказала Юлия.

Высаживать лук рекомендуется в почву температурой +12. Отметим, что лук не боится заморозков, но лучше и быстрее все же сходит в теплой земле.

Когда лучше всего сажать лук в открытый грунт.

Многие огородники для получения наилучшего урожая выбирают даты высева и высадки растений с помощью посевного календаря.

Так, в апреле, согласно календарю "Зеленой усадьбы", благоприятные дни для посева/посадки овощных культур - 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 апреля.

Много благоприятных дней для посева и посадки луковых. Так, для лука репчатого – 1, 2, 21-23, 25, 28-30. Для чеснока – 1, 2, 21-23, 25-30, а для лука порей лучшими днями являются 1, 2, 6, 14, 15, 26-30.

Когда лучше всего сажать лук в открытый грунт.

При выращивании лука следует помнить о том, что у лука неглубокая корневая система, поэтому пересыхание почвы недопустимо. Для того чтобы поддерживать влажность почвы на высоком уровне лук следует поливать лук раз в три дня — по десять литров на квадрат.

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