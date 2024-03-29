Все, що вам потрібно знати про вирощування редис, можна знайти в цьому докладному посібнику.

Редиска легко вирощувати, і вона може стати смачною добавкою до салатів або самостійною хрусткою закускою.

На вибір є багато різних видів редису, як літніх, так і зимових сортів.

Редиска чудово підходить для вирощування з насіння, оскільки він швидко проростає і готовий до збирання врожаю протягом декількох тижнів.

Як виростити редис?

Сіють насіння редиски прямо в добре підготовлену грядку. Проріджуйте саджанці, які ростуть близько один до одного, і регулярно поливайте в посушливих умовах. Урожай збирають за три-шість тижнів.

Як сіяти насіння редиски?

Влітку сійте редиску кожні кілька тижнів, щоб забезпечити її регулярний запас. Насіння можна сіяти прямо в теплий ґрунт, або на грядках, або в контейнерах та мішках для вирощування.

Редиска віддає перевагу теплому грунту і потребує великої кількості вологи для здорового росту, тому регулярно поливайте. Проріджуйте саджанці, якщо вони висіваються близько один до одного, щоб стимулювати утворення коренів в окремих рослин.

Молоде листя редиски - магніт для слимаків і равликів, тому після посіву насіння поставте захист.

Листя також може уражатися блішками – шукайте отвори в листі. Найкращий метод профілактики – вирощування під садовим флісом. Також додайте добрива, оскільки сильні рослини краще захищатимуться від шкідників.

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