Одно из самых главных правил в выращивании редиса, капусты и других овощей – это правильно выбранное время для высева.

Да, все огородники и дачники, выращивающие редис, капусту, морковь и другие овощи, по понятным причинам боятся весенних заморозков.

И для того, чтобы это явление не испортило урожай, следует помнить очень важное правило.

«Самое первое и самое главное – это правильно выбрать растения. Никаких огурцов, баклажанов и перца. Они идут во второй оборот в неотапливаемых теплицах», - заверила опытная хозяйка, автор блога «Hroshi na horodi» пани Юлия.

По словам хозяйки, «в первый оборот» необходимо сеять редис, салат, капусту, шпинат, лук.

«Эти культуры, при условии хороших семян, нормально переносят заморозки. Гибриды устойчивы к холоду никогда не пострелкуются, не зацветут. Они скорее от жары выпустят цвет, чем от холода», – заверила хозяйка.

По словам Юлии, если ранняя капуста уже готова к высадке, но есть риск весенних заморозков, то это не страшно. Главное, чтобы последующие пять дней после высадки не было морозов. В таком случае капуста сможет выдержать кратковременные заморозки.

«Всходы моркови, качественные гибриды! Также нормально переносят кратковременные заморозки и не выпускают цвет. Если в вашей теплице или в открытом грунте посеяны холодностойкие культуры, то спите спокойно! Ничего им не будет!», - рассказала Юлия.

Но если так случилось, что посевы стрелкуются, на семена следует обратить внимание – время менять.

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