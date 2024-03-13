И в этом помогут простые хитрости, которыми поделились опытные огородники, пишет Politeka.net.
Первый посев редиса происходит весной. Редис относится к холодостойким культурам, поэтому высевать его можно в парник или теплицу как только оттает грунт. Накрывают пленкой или агроволокном. Редис любит регулярные поливы и рыхление почвы.
Следующий посев редиса – летом. Для того чтобы получить второй урожай редиса огородники рекомендуют высевать ее на грядки в конце мая или начале июня. Для летних посевов редиса следует выбрать место, которое в жару будет прикрыто от палящих лучей солнца.
Как сеять редис.
Однако главное не переборщить с тенью – такого редис тоже не любит. Идеальный вариант – редис находится на солнце утром и после обеда.
Для того, чтобы редиска не зацвела, следует накрыть грядку обычной полиэтиленовой черной пленкой после 18-19 часов вечера. Утром, где-то в 8-9 часов, пленку можно снять.
Отметим, что урожай редиса также зависит от сорта.
Кроме традиционного полива и разрыхления, летом редис также нуждается в защите от вредителей.
Как сеять редис.
Для получения третьего урожая редиса ее следует посеять в начале июня.
А вот четвертый урожай редиски можно получить, посеяв ее осенью. Для этого подойдет теплица или парник. Лучшее время для четвертого посева редиса – конец августа или начало сентября.
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