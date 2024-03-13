Урожай большой, вкусной и сладкой редис за сезон можно собрать не один раз, а целых четыре.

И в этом помогут простые хитрости, которыми поделились опытные огородники, пишет Politeka.net.

Первый посев редиса происходит весной. Редис относится к холодостойким культурам, поэтому высевать его можно в парник или теплицу как только оттает грунт. Накрывают пленкой или агроволокном. Редис любит регулярные поливы и рыхление почвы.

Следующий посев редиса – летом. Для того чтобы получить второй урожай редиса огородники рекомендуют высевать ее на грядки в конце мая или начале июня. Для летних посевов редиса следует выбрать место, которое в жару будет прикрыто от палящих лучей солнца.

Как сеять редис.

Однако главное не переборщить с тенью – такого редис тоже не любит. Идеальный вариант – редис находится на солнце утром и после обеда.

Для того, чтобы редиска не зацвела, следует накрыть грядку обычной полиэтиленовой черной пленкой после 18-19 часов вечера. Утром, где-то в 8-9 часов, пленку можно снять.

Отметим, что урожай редиса также зависит от сорта.

Кроме традиционного полива и разрыхления, летом редис также нуждается в защите от вредителей.

Как сеять редис.

Для получения третьего урожая редиса ее следует посеять в начале июня.

А вот четвертый урожай редиски можно получить, посеяв ее осенью. Для этого подойдет теплица или парник. Лучшее время для четвертого посева редиса – конец августа или начало сентября.

Последние новости Украины:

Когда лучше сеять капусту и редис в открытую почву для чрезвычайного урожая.

Что нужно посадить возле редиски: будет еще слаже и больше.

Хозяйка показала, как быстро и просто посеять редис.