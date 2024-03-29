Все, что вам нужно знать о выращивании редиса, можно найти в этом подробном руководстве.

Редис легко выращивать, и он может стать вкусной добавкой к салатам или самостоятельной хрустящей закуской.

На выбор есть много разных видов редиса, как летних, так и зимних сортов.

Редис отлично подходит для выращивания из семян, поскольку он быстро прорастает и готов к сбору урожая в течение нескольких недель.

Как вырастить редис?

Сеют семена редиса прямо в хорошо подготовленную грядку. Проредите саженцы, которые растут близко друг к другу, и регулярно поливайте в засушливых условиях. Урожай собирают через три-шесть недель.

Как сеять семяна редиса?

Летом сейте редис каждые несколько недель, чтобы обеспечить его регулярный запас. Семена можно сеять прямо в теплую почву, либо на грядках, либо в контейнерах и мешках для выращивания.

Редис предпочитает теплую почву и нуждается в большом количестве влаги для здорового роста, поэтому регулярно поливайте. Прореживайте саженцы, если они высеваются близко друг к другу, чтобы стимулировать образование корней у отдельных растений.

Молодые листья редиса — магнит для слизней и улиток , поэтому после посева семян поставьте защиту.

Листья также могут поражаться блошками – ищите отверстия в листьях. Лучший метод профилактики – выращивание под садовым флисом. Также добавьте удобрения, поскольку сильные растения будут лучше защищаться от вредителей.

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