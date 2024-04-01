Нужно знать эти несколько простых, но действенных советов, чтобы получить хороший урожай капусты на рассаду.

Когда следует выращивать белокочанную капусту на рассаду, зависит от сорта и климатических условий региона. Как правило, садить капусту на рассаду можно с апреля, а среднеспелые и поздние – с середины апреля до начала мая.

При выборе семян обратите внимание на их возраст – не более 3–4 лет, чтобы обеспечить хороший урожай в будущем. Гибриды (обозначаются маркировкой F1) более устойчивы к погодным условиям, болезням и вредителям.

Сроки созревания сортов капусты различаются: ранние можно собирать через 60–80 дней после посадки, но они хранятся недолго; среднеспелые созревают за 85–120 дней и лучше подходят для переработки; поздние созревают за 130 дней и могут храниться всю зиму.

Для посева семян капусты на рассаду не требуется особой подготовки или замачивания, так как они всходят легко и равномерно. Для этого подготовьте ёмкости, такие как рассадные кассеты, горшочки или пластиковые стаканчики объемом 100–200 мл. Важно, чтобы на дне ёмкостей были дренажные отверстия для отвода лишней влаги.

Для посева используйте универсальный грунт для овощной рассады с уровнем кислотности от 6,5 до 7,0 pH. Наполните ёмкости землей, не заполняя их до верха на примерно 1,5–2 см, затем уплотните поверхность.

После посева увлажните почву водой комнатной температуры и накройте ёмкости крышкой или прозрачной пленкой для создания парникового эффекта. Поместите их в теплое место с температурой 20–22 градуса.

После появления всходов (через 8–10 дней) снимите укрытие и поместите ёмкости на солнечное место. Обеспечьте капусте освещение в течение 12–13 часов в сутки, используя при необходимости фитолампы или люминесцентные лампы.

А уже после появления настоящих листочков переместите рассаду в прохладное место с температурой днем 16–18 градусов и ночью 6–8 градусов. Регулярно поливайте капусту, удерживая уровень влажности почвы, и подкармливайте питательным раствором после появления 1-2 настоящих листочков.Начало формы

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