Баклажаны — это овощи для теплой погоды, которые собирают в середине-конце лета.

Баклажаны вкуснее всего собирать молодыми, и если вы подумывали о том, чтобы добавить его в свой огород - вот главные советы о том, как вырастить баклажаны.

Поскольку баклажаны происходят из тропических и субтропических регионов, они требуют относительно высоких температур, подобно помидорам и перцу, которые, как и баклажаны, принадлежат к семейству пасленовых.

Баклажаны лучше всего растут при температуре от 21 до 30°C.

Где и как сажать баклажаны:

Баклажаны лучше всего растут на солнечном участке с хорошо дренированной супесчаной или суглинистой почвой с довольно высоким содержанием органических веществ.

Баклажаны требуют умеренного количества удобрений. Примерно за неделю до посадки смешайте пару сантиметров хорошо перепревшего навоза или обычного удобрения по всей грядке.

Приподнятые грядки, обогащенные компостом, являются идеальным местом для выращивания баклажанов, поскольку почва прогревается быстрее.

Если вы выращиваете баклажаны в горшках или контейнерах, используйте контейнер темного цвета, который будет поглощать больше солнечного света. Каждый горшок следует разместить на открытом солнце и на открытом воздухе, чтобы обеспечить возможность опыления.

Когда и как сажать баклажаны:

Если вы выращиваете баклажаны из семян, сейте примерно через 8-9 недель после последних заморозков. Не высаживайте саженцы баклажанов в сад до тех пор, пока не исчезнут последние угрозы заморозков.

Как сажать баклажаны:

Сразу же закрепите растения (примерно в 3–5 см от растения), чтобы обеспечить им поддержку во время подъема и не повредить корни в дальнейшем.

После посадки хорошо полейте и добавьте слой мульчи, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.

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