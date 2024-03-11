Морковь богата клетчаткой, витамином К, витамином А, калием и антиоксидантами, что делает ее одним из лучших овощей для выращивания дома.

Есть несколько шагов, которые вы можете сделать, чтобы вырастить морковь на своем огороде и сделать ее конкурирующей с той, что куплена в супермаркете.

Все сводится к нескольким ключевым элементам: посадите ее, и вы вырастите морковь, которую ваши друзья и соседи будут просить заполучить их.

Ознакомьтесь с главными советами по выращиванию моркови ниже.

Выращивание моркови на грядках:

Нанесите слой овощной смеси на место посева.

Сделайте в почве линию глубиной примерно 1 см и хорошо полейте.

Посейте семена, как указано на упаковке.

Слегка присыпьте землей

Аккуратно прижмите почву

Поливайте умеренно и регулярно.

Морковь любит понежиться на солнышке. Выбирая идеальное место для посадки, найдите место, где много солнечного света.

Совет по посадке: сажайте морковь во второй половине дня в прогретую солнцем почву, а не в холодную и влажную почву. Ваша морковь будет вам благодарна за то, что вы уложили ее в теплую грядку.

Выращивание моркови в контейнерах:

Наполните контейнер овощной смесью.

Слегка посыпьте семенами моркови.

Сверху выложите тонкий слой овощной смеси.

Совет по посадке моркови: убедитесь, что глубина контейнера составляет не менее 30 см, чтобы у корней было достаточно места для развития.

Высевают партии моркови весной, летом и ранней осенью. Урожай через 50-65 дней.

Морковь совместима с:

Лук

Лук-порей

Помидоры

Розмарин

Бобы

Горох

Редис

Сельдерей

Избегайте выращивания моркови рядом с:

Пастернак

Свекла

Укроп

Фенхель.

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