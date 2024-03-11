Есть несколько шагов, которые вы можете сделать, чтобы вырастить морковь на своем огороде и сделать ее конкурирующей с той, что куплена в супермаркете.
Все сводится к нескольким ключевым элементам: посадите ее, и вы вырастите морковь, которую ваши друзья и соседи будут просить заполучить их.
Ознакомьтесь с главными советами по выращиванию моркови ниже.
Выращивание моркови на грядках:
Нанесите слой овощной смеси на место посева.
Сделайте в почве линию глубиной примерно 1 см и хорошо полейте.
Посейте семена, как указано на упаковке.
Слегка присыпьте землей
Аккуратно прижмите почву
Поливайте умеренно и регулярно.
Морковь любит понежиться на солнышке. Выбирая идеальное место для посадки, найдите место, где много солнечного света.
Совет по посадке: сажайте морковь во второй половине дня в прогретую солнцем почву, а не в холодную и влажную почву. Ваша морковь будет вам благодарна за то, что вы уложили ее в теплую грядку.
Выращивание моркови в контейнерах:
Наполните контейнер овощной смесью.
Слегка посыпьте семенами моркови.
Сверху выложите тонкий слой овощной смеси.
Совет по посадке моркови: убедитесь, что глубина контейнера составляет не менее 30 см, чтобы у корней было достаточно места для развития.
Высевают партии моркови весной, летом и ранней осенью. Урожай через 50-65 дней.
Морковь совместима с:
Лук
Лук-порей
Помидоры
Розмарин
Бобы
Горох
Редис
Сельдерей
Избегайте выращивания моркови рядом с:
Пастернак
Свекла
Укроп
Фенхель.
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