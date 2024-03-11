Свекла — чудесная культура, которую в основном используют для придания цвета и аромата салатам.

Может показаться, что урожай свеклы растет медленно, но он ускорится, как только появятся всходы.

Выращивать свеклу и ухаживать за ней просто, она не требует много места для выращивания, поэтому идеально подходит для садоводов с небольшим пространством.

Если вы выращиваете свеклу из семян, ключевым моментом является смягчение твердой оболочки семян, поскольку это поможет ускорить процесс созревания.

Для этого замочите семена свеклы на ночь в миске с теплой водой, чтобы оболочка размягчилась, а семя набухло.

Когда вы будете готовы сеять свеклу, выберите солнечное место с богатой, хорошо дренированной почвой (свекла не любит влажную почву). Сейте семена свеклы на глубину 1–2 см рядами на расстоянии 20 см друг от друга.

После того, как вы посеяли семена свеклы, вернитесь и слегка присыпьте их рыхлой почвой. Если вы выращиваете свеклу в горшке или контейнере, выберите тот, который имеет достаточный дренаж и глубину 25–30 см, поскольку это будет способствовать развитию корней.

Примерно через 14 дней вы должны увидеть ростки свеклы.

Когда вы сажаете свеклу, а особенно первые 14 дней, обязательно поливайте ее каждый день.

Как только свекла начнет прорастать, вам нужно будет поливать его только каждые 10-14 дней. Свекла чувствительна к изменениям уровня воды: сухая почва приведет к низкой урожайности и древесному привкусу вашей свеклы.

Листья свеклы можно собирать в любое время, добавлять в салаты или готовить.

Обязательно начните с внешних листьев, но оставьте несколько, чтобы растение продолжало расти. Свекла готова к сбору урожая примерно через 7–13 недель после посадки.

Не позволяйте им достичь большого размера, так как они будут иметь древесный привкус.

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