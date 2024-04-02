Хотя в продуктовых магазинах и на фермерских рынках продается множество соблазнительных сортов, трудно превзойти вкус и свежесть домашнего помидора, особенно если учесть ослепительную радугу реликвии и гибридных сортов, которые можно вырастить в своем саду.

Независимо от того, какие сорта вы выберете, вот как успешно вырастить помидоры для хорошего и обильного урожая.

Где сажать томаты

Независимо от того, хотите ли вы вырастить помидоры на грядке или в контейнере, выбирайте место, имеющее по меньшей мере шесть-восемь часов прямого солнечного света каждый день. В идеале садовая почва должна быть хорошо дренированной, плодородной и иметь рН от 5,8 до 7, но растения помидоров растут на всех типах почвы, кроме глинистого. Садовая почва может быть слишком тяжелой, чтобы вырастить помидоры в контейнерах, поэтому добавьте компост или перлит или используйте почву для горшков.

Как и когда сажать томаты

Хотя семена помидоров можно высевать непосредственно на открытом воздухе, вы можете получить преимущество в вегетационном периоде, купив саженцы или приступив к посеву семян в помещении за шесть-восемь недель до средней даты последних заморозков в вашей местности. Подождите, пока почва прогреется, а затем перенесите томаты на улицу.

При посадке удалите у каждого растения самые низкие листья и поместите корневой шарик в лунку достаточно глубокий, чтобы над землей была только верхняя часть листьев. Эта глубина посадки необходима для томатов, которые могут образовывать корни вдоль стебля. Эти дополнительные корни помогают закрепить растение, особенно если начинать с высоких длинноногих пересадок, и позволяют лучше поглощать воду и питательные вещества.

Разместите мелкие кустовые сорта помидоров на расстоянии 24 дюйма друг от друга, а крупные сорта – на расстоянии 36-48 дюймов. Это особенно важно для пространных индетерминантных типов – сортов томатов, растущих до заморозков. Высадив помидоры, их тщательно полейте.

Высаживайте растения помидоров (особенно виноградных сортов) сразу после посадки в колы, решетки или клетки. Пропустите этот шаг для маленьких кустарниковых или садовых помидоров, которые часто могут поддерживать себя. Используйте клетки и колья, чтобы удерживать листья и развитие помидоров от земли, когда растения растут, предотвращая гнили плодов и болезней томатов.

Выберите крепкие клетки, чтобы вырастить помидоры высотой от 5 до 6 футов. Крепко привяжите клетки к земле кольями, чтобы растения не сдули и не вырвались с корнями во время шторма. Другой вариант: вбить 8-футовые колья по меньшей мере на 12 дюймов в землю и на 4 дюйма от растения; затем прикрепите стебли помидоров к колу с помощью садового шпагата, самоклеящейся ленты или полосок ткани.

Дополнительные советы по тому, как вырастить помидоры

Вырастить помилоры лучше всего, когда они имеют хорошо дренированную почву и постоянную влажность. Если дождь меньше дюйма в неделю, добавьте полив. С точки зрения спринклеров, это 20 минут три раза в неделю. Возможно, вам придется поливать чаще в очень жаркую погоду, если вы заметите, что растения начинают увядать. Чтобы предотвратить заболевания, избегайте увлажнения листьев. Используйте воронку или палочку, чтобы доставить воду непосредственно в корневую зону, или используйте систему капельного полива.

Размещение мульчи вокруг растений томатов предотвращает появление сорняков, поддерживает влажность почвы и предотвращает разбрызгивание болезней из почвы на листья во время дождя. Стремитесь к слою органической мульчи толщиной от 3 до 4 дюймов, такой как солома, измельченные листья или мелко измельченная древесная стружка.