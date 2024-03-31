Знание того, как часто следует поливать помидоры, поможет предотвратить проблемы и улучшить качество ваших овощей.

Помидорам может потребоваться больше или меньше воды в течение сезона, в зависимости от жаркой погоды и количества осадков в вашем регионе.

Итак, какие же признаки того, что помидоры нуждаются в воде?

Помидоры дадут вам сигнал, что им нужна вода. Поскольку некоторые признаки могут указывать на чрезмерный полив или другие проблемы, сначала проверьте уровень влажности почвы, чтобы убедиться, что растение испытывает жажду.

Признаки, что помидорам не хватает воды:

Увядшие или поникшие листья и стебли обычно являются первым признаком того, что помидоры хотят пить.

Листья скручиваются внутрь , когда помидорам нужна вода, но это также происходит и при очень высокой температуре.

Верхний слой почвы пыльный или потрескавшиеся. Но если верхний слой сухой, а глубже земля влажная, возможно, вам придется подождать немного дольше, чтобы полить растение.

Рост замедляется или кажется останавливающимся. Это может произойти, если ваше растение помидоров также не получает достаточно солнца.

Нижние листья пожелтеют. Однако дефицит питательных веществ также может вызвать эту проблему.

Как часто поливать помидоры?

Независимо от того, выращиваете ли вы помидоры в горшках, на приподнятых грядках или в земле, помидорам необходим полив, чтобы вырастить сильные корни.

Ежедневно поливайте недавно пересаженные растения помидоров.

Поливайте помидоры глубоко, пока почва не станет влажной.

Продолжайте полив по мере созревания плодов, но уменьшите количество воды.

Слишком большое количество воды, подаваемой созревающим плодам помидоров, приводит к гниению кончиков цветков и растрескиванию.

Поливайте помидоры в горшках или на приподнятых грядках часто, один или два раза в день.

Убедитесь, что почва здоровая и хорошо дренируется.

Глинистые почвы или с тяжелым органическим веществом не всегда хорошо дренируются, поскольку удерживают влагу для помидоров дольше, чем более легкие суглинистые смеси.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.