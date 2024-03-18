Если вы хотите вырасти крупные и мясистые помидоры, конечно, первым условием будет выбор крупноплодных сортов для посева.

Опытные огородники раскрыли один простой, но очень эффективный метод, который поможет вырастить гигантские томаты – и это двойное пикирование. Обычно второе пикирование проводится через три недели после первого, и оно позволяет втрое увеличить питание растений.

Этот метод поможет томатам сформировать сильную корневую систему и ограничить рост зеленой массы. Рекомендуется формировать кусты томатов в виде одного или двух стеблей, полностью удаляя лишние пасынки.

В результате на момент высадки томатов в открытую почву у нас будет мощная рассада (до 1 метра в высоту), которая имеет хорошо развитую корневую систему. Высаживаем ее на грядку по схеме 50x50 сантиметров в шахматном порядке.

В подготовленные лунки добавляем перегной, а также по стакану золы. Важно сразу подвязать томаты, поэтому для этого в дно каждой лунки рекомендуется забить кол до 2,5 метров в высоту.

Лучшими соседями по грядке для помидоров будут огурцы, морковь, сельдерей, фасоль, спаржа, базилик, укроп, лук, петрушка, салат, дыня.

В то же время не рекомендуется высаживать томаты рядом с кукурузой и различными видами капусты. Также пасленовые культуры (томаты, картофель, перец, баклажаны) лучше не сажать рядом, ведь они переносят одни и те же болезни, в частности фитофтороз.

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