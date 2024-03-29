Падение температуры замедляет все жизненные процессы овощных культур: ослабляется процесс фотосинтеза и рост растений, ухудшается питание и дыхание.
При температуре ниже +15 градусов плохо развивается вторичная корневая система овощных культур. В частности, это касается и семейства пасленовых: помидоров, перца и баклажанов. Наиболее теплолюбивы среди них баклажаны, для их рассады смертельно опасными будут даже самые маленькие заморозки.
Важно учитывать, что семена баклажанов начинают проростать при температуре +15 градусов, но при этой же температуре кусты растения прекращают расти. Уже при +10 градусах листья рассады баклажанов начинают отмирать. Продолжительность таких температур в течение недели приведет к гибели всех баклажанов.
Томаты могут почти без потерь переносить незначительные кратковременные похолодания до +5 градусов. Если падение температуры будет длительным, то это будет губительным для рассады. Кроме того, если в период цветения температура будет ниже +10 градусов, то пыльца может не созреть, и завязь опадет.
Для рассады перцев смертельной является температура -0,5 градусов, а вот взрослые растения, в отличие от рассады, спокойно выдерживают низкие температуры ночью.
Если выдержать температурный режим не удается, можно использовать специальные удобрения с антистрессовым действием, которые помогают растениям адаптироваться к холоду.⠀
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