Есть несколько простых, но действенных способов, что помогут ускорить рост помидор на посадку и не тратить при этом много времени.

Когда пасмурная или прохладная погода затягивает вторую половину лета, помидоры на кустах могут долго оставаться зелеными, как в открытом грунте, так и в теплице. В таких условиях можно применить несколько хитростей, чтобы помочь им созреть.

Помочь помидорам созреть можно различными способами. Но прежде всего, важно удалить все пасынки — это новые ростки, которые могут отнять у растения лишнее питание и замедлить созревание плодов.

Прищипните макушки растений: От цветения до созревания помидора проходит около 45–50 дней. Поэтому важно определить, когда в вашем регионе начинается прохладная осень и ночная температура опускается ниже 10 градусов. За 45–50 дней до этого времени следует обрезать макушки помидоров. В открытом грунте это обычно делается в середине августа, а в теплице — в сентябре. Оставьте два листа над самой верхней кистью с завязями и аккуратно отщипните веточку пальцами. Это поможет растению перестать расти и сосредоточиться на созревании плодов.

Удалите нижние листья: Помидоры созревают снизу вверх. Когда плоды на нижней кисти нальются как минимум на 80% от размера, соответствующего сорту или гибриду, удалите 2–3 самых нижних листа острым ножом или секатором, оставляя пеньки длиной 0,5–1 см. При этом срезать сразу все не стоит, оставьте под плодовой завязью два листика, чтобы она получала питание.

Не спешите собирать урожай: Если на кисти есть один или несколько спелых плодов, не снимайте их с куста. Такие помидоры выделяют этилен, что способствует созреванию других плодов. Подождите, пока они сами не начнут краснеть.

Обработайте помидоры йодным раствором: Разведите 4 капли йода в 1 л воды и опрыскайте листья растений. Повторяйте эту процедуру каждую неделю до созревания всех плодов на кусте. Йод поможет ускорить созревание и защитит растения от фитофторы.

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