Полуниця, мабуть, одна із найпопулярніших ягід, які українці вирощують у своїх городах, але є кілька нюансів, які слід враховувати, щоб здобути оптимальний урожай.

Рясна врожайність і низькоросле зростання полуниці роблять її дуже корисною культурою, яку легко доглядати.

Як багаторічні рослини їх можна садити один раз, а збирати врожай неодноразово.

Полуницю зазвичай розмножують вегетативно (розподілом або кроною), а не насінням.

Це пов'язано з тим, що насіння полуниці дозріває довго і менш надійне, ніж коронки.

Коронки полуниці - це молоді рослини, що вкоренилися, які були зібрані, очищені, збережені і відправлені для пересадки. Навесні вони дають фору і швидко починають перетворюватися на великі рослини.

Як розмножувати полуницю?

Одна чудова особливість полуниці полягає в тому, що якщо її посадити, вона досить легко розмножується.

Якщо ви не обріжете полуницю, усюди з'являться нові рослини полуниці.

Рекомендується обрізка для отримання найкращого врожаю, ви можете залишити кілька пагонів, щоб розмножувати свої власні полуничні крони.

Якщо ви хочете розмножити полуницю самостійно, не ризикуючи втратити плоди, рекомендується обрізати пагони всіх рослин, крім кількох.

Ви можете дати пагонам інших рослин полуниці укоренитися, а потім відрізати пагони від материнської рослини, щоб дати їм можливість повністю укоренитися.

Потім ці нові рослини полуниці можна викопати і пересадити в інших частинах саду, щоб забезпечити правильну відстань та підвищити їхню життєздатність.

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