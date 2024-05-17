Когда удобрять клубнику – советы экспертов, чтобы правильно подобрать время для получения большего урожая

Подкормка клубники не реже двух раз в год поможет повысить урожайность.

Если вы выберете правильное удобрение и внесете его в правильное время, ваши растения будут счастливы, а вы будете вознаграждены, когда придет время сбора урожая.

Если вы сажаете клубнику поздней зимой или весной, то удобрения следует добавлять «как только вы заметите» появление нового роста.

Вы также можете сажать клубнику в конце лета - начале осени, а новые растения, выходящие в землю, следует подкармливать обычными удобрениями во время посадки, чтобы стимулировать их пустить сильные корни.

Удобрения для клубники обычно выпускаются в сухой или жидкой форме, и оба могут вноситься как весной, так и осенью.

Все удобрения для клубники следует вносить в дозе, рекомендованной производителем, поскольку слишком большое количество удобрения может нанести им вред. Если вы переудобряете растения , это может сжечь корни растения и привести к летальному исходу.

Гранулированные удобрения для клубники можно разбрасывать вручную вокруг грядок или контейнеров для огорода , и после внесения их необходимо хорошо полить.

Будьте осторожны, чтобы гранулы не касались листьев или стеблей клубники, так как это может привести к их ожогу.

Жидкие удобрения для клубники обычно добавляют в лейку, а затем осторожно поливают почву вокруг клубники, максимально избегая разбрызгивания листвы.

Рекомендуется очищать клубнику после ее сбора, чтобы убедиться, что перед употреблением из плодов удалена вся почва, удобрения и другие потенциально вредные вещества.

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