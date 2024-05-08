Клубнику можно есть прямо с грядки или приготовить вкусный компот, поэтому практически каждый садовод стремится вырастить эту ягоду и если вы решили впервые посадить клубнику на своем участке, следуйте рекомендациям по выращиванию клубники.

Клубника - это не только любимая ягода детей, но и взрослых. Ее можно есть сразу с грядки или приготовить варенье, джем или компот. Поэтому многие садоводы стремятся вырастить ее на своем участке.

Если вы решили впервые посадить клубнику или обновить старые грядки, ознакомьтесь с рекомендациями по выращиванию:

Когда сажать клубнику? Оптимальные сроки посадки клубники - с середины апреля до середины мая и с конца июля до второй половины сентября. Опытные садоводы предпочитают сажать молодую клубнику в августе, когда участок наиболее благоприятен для укоренения растений.

Подготовка грунта и посадка. Клубнику рекомендуется высаживать на хорошо освещенных участках, предпочтительно после чеснока, лука, корнеплодов или бобовых. Грунт под клубнику готовится с добавлением компоста, перепревшего навоза или биогумуса и золы. Расстояние между рядами - 30-50 см, а между лунками - 40 см. Корневую шейку саженцев необходимо установить на одном уровне с поверхностью грядки.

Уход за саженцами. После высадки рассады клубнику следует подкармливать, используя настои биогумуса, птичьего помета или травяной настой. Регулярный и обильный полив важен для формирования крупных ягод, но следует избегать застоя воды в лунках. Участок следует содержать в чистоте, выпалывая сорняки и разрыхляя почву, чтобы избежать образования корки, которая мешает корням дышать.

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