Коли удобрювати полуницю – поради експертів, щоб правильно підібрати час для більшого врожаю

Підживлення полуниць не рідше двох разів на рік допоможе підвищити врожайність.

Якщо ви оберете правильне добриво і внесете його у правильний час, ваші рослини будуть щасливі, а ви будете винагороджені, коли настане час збирання врожаю.

Якщо ви саджаєте полуницю пізно взимку або навесні, то добрива слід додавати «як тільки ви помітите» появу нового зростання.

Ви також можете садити полуницю наприкінці літа - початку осені, а нові рослини, що виходять у землю, слід підгодовувати звичайними добривами під час посадки, щоб стимулювати їх пустити сильне коріння.

Добрива для полуниць зазвичай випускаються в сухій або рідкій формі, і обидва можуть вноситися як навесні, так і восени.

Всі добрива для полуниці слід вносити в дозі, рекомендованій виробником, оскільки занадто велика кількість корму може завдати їм шкоди. Якщо ви переудобрюєте рослини, це може спалити коріння рослини і призвести до смерті.

Гранульовані добрива для полуниці можна розкидати вручну навколо грядок або контейнерів для городу, після внесення їх необхідно добре полити.

Будьте обережні, щоб гранули не торкалися листя або стебел полуниці, оскільки це може призвести до їхнього опіку.

Рідкі добрива для полуниці зазвичай додають у лійку, а потім обережно поливають ґрунт навколо полуниці, максимально уникаючи розбризкування листя.

Рекомендується очищати полуницю після її збирання, щоб переконатися, що перед вживанням з плодів видалено весь ґрунт, добрива та інші потенційно шкідливі речовини.

Останні новини України:

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.

Як успішно виростити цвітну капусту вдома: головні секрети.

Великий урожай перцю гарантовано: господиня розкрила секрет міцної розсади.