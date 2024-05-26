Клубника, пожалуй, одна из самых популярных ягод, которые украинцы выращивают в своих огородах, но есть несколько нюансов, которые следует учитывать, чтобы получить оптимальный урожай.

Обильная урожайность и низкорослый рост клубники делают ее очень полезной культурой, за которой легко ухаживать.

Как многолетние растения, их можно сажать один раз, а собирать урожай неоднократно.

Клубнику обычно размножают вегетативно (делением или кроной), а не семенами.

Это связано с тем, что семена клубники созревают долго и менее надежны, чем коронки.

Коронки клубники — это молодые укоренившиеся растения, которые были собраны, очищены, сохранены и отправлены для пересадки. Весной они дают фору и быстро начинают превращаться в большие растения.

Как размножать клубнику?

Одна замечательная особенность клубники заключается в том, что, если ее посадить, она довольно легко размножается.

Если вы не обрежете клубнику, повсюду появятся новые растения клубники.

Рекомендуется обрезка для получения наилучшего урожая, вы также можете оставить несколько побегов, чтобы размножать свои собственные клубничные кроны.

Если вы хотите размножить клубнику самостоятельно, не рискуя потерять плоды, рекомендуется обрезать побеги всех растений, кроме нескольких.

Вы можете дать побегам остальных растений клубники укорениться, а затем отрезать побеги от материнского растения, чтобы дать им возможность полностью укорениться.

Затем эти новые растения клубники можно выкопать и пересадить в других частях сада, чтобы обеспечить правильное расстояние и повысить их жизнеспособность.

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