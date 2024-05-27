З 18 травня 2024 року в Україні оновлено ціни на ці популярні соуси, інформують на сайті Мінфіну.
Кетчуп і майонез – незамінні компоненти нашого столу. Вони додають смаку багатьом стравам, їх комбінації здатні задовольнити будь-який кулінарний смак.
Ціни на кетчуп
На сьогодні 270 грамів кетчупу "Торчин" до шашлику коштує в середньому 28,64 гривні, що на 1,37 гривні дешевше, ніж минулого місяця.
Вартість кетчупу в супермаркетах:
- Novus: 24,99 грн
- Auchan: 27,90 грн
- Metro: 29,57 грн
- Megamarket: 32,10 грн
Ціни на майонез
300 грамів майонезу "Королівський смак" 67% коштує в середньому 46,09 гривні, що на 1,08 гривні менше, ніж у квітні цього року.
Вартість 300 грамів майонезу "Щедро" 67% зросла на 1,83 гривні і становить 49,77 гривні. Вартість майонезу в супермаркетах:
- Auchan: 39,50 грн
- Metro: 56,70 грн
- Novus: 54,99 грн
- Megamarket: 47,90 грн
Раніше Politeka також писала про те, що українці зможуть отримати два види грошової допомоги - багатоцільову грошову допомогу та допомогу, спрямовану на підготовку до зимового періоду. Запроваджує таку програму підтримки благодійний фонд "Єдність за майбутнє" у співпраці з World Vision International. Отримати її зможуть жителі однієї з громад у одній з областей України.
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