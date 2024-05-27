Українцям розповіли, як змінилися ціни на популярні соуси кетчуп та майонез у магазинах.

З 18 травня 2024 року в Україні оновлено ціни на ці популярні соуси, інформують на сайті Мінфіну.

Кетчуп і майонез – незамінні компоненти нашого столу. Вони додають смаку багатьом стравам, їх комбінації здатні задовольнити будь-який кулінарний смак.

Ціни на кетчуп

На сьогодні 270 грамів кетчупу "Торчин" до шашлику коштує в середньому 28,64 гривні, що на 1,37 гривні дешевше, ніж минулого місяця.

Вартість кетчупу в супермаркетах:

Novus: 24,99 грн

Auchan: 27,90 грн

Metro: 29,57 грн

Megamarket: 32,10 грн

Ціни на майонез

300 грамів майонезу "Королівський смак" 67% коштує в середньому 46,09 гривні, що на 1,08 гривні менше, ніж у квітні цього року.

Вартість 300 грамів майонезу "Щедро" 67% зросла на 1,83 гривні і становить 49,77 гривні. Вартість майонезу в супермаркетах:

Auchan: 39,50 грн

Metro: 56,70 грн

Novus: 54,99 грн

Megamarket: 47,90 грн

Раніше Politeka також писала про те, що українці зможуть отримати два види грошової допомоги - багатоцільову грошову допомогу та допомогу, спрямовану на підготовку до зимового періоду. Запроваджує таку програму підтримки благодійний фонд "Єдність за майбутнє" у співпраці з World Vision International. Отримати її зможуть жителі однієї з громад у одній з областей України.

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