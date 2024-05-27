Украинцам рассказали, как изменились цены на популярные соусы в кетчуп и майонез в магазинах.

С 18 мая 2024 года в Украине обновлены цены на эти популярные соусы, передают на сайте Минфина .

Кетчуп и майонез – незаменимые составляющие нашего стола. Они придают вкус многим блюдам, их комбинации способны удовлетворить любой кулинарный вкус.

Цены на кетчуп

На сегодняшний день 270 граммов кетчупа "Торчин" к шашлыку стоит в среднем 28,64 гривны, что на 1,37 гривны дешевле, чем в прошлом месяце.

Стоимость кетчупа в супермаркетах:

Novus: 24,99 грн

Auchan: 27,90 грн

Metro: 29,57 грн

Megamarket: 32,10 грн

Цены на майонез

300 граммов майонеза "Королевский вкус" 67% стоит в среднем 46,09 грн, что на 1,08 грн меньше, чем в апреле этого года.

Стоимость 300 граммов майонеза "Щедро" 67% выросла на 1,83 гривны и составляет 49,77 гривны. Стоимость майонеза в супермаркетах:

Auchan: 39,50 грн

Metro: 56,70 грн

Novus: 54,99 грн

Megamarket: 47,90 грн

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы смогут получить два вида денежной помощи – многоцелевую денежную помощь и помощь, направленную на подготовку к зимнему периоду. Вводит такую ​​программу поддержки благотворительный фонд "Единство за будущее" в сотрудничестве с World Vision International. Получить его смогут жители одной из общин в одной из областей Украины.

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