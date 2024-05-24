Кабачки - це культура теплого сезону, що має компактні, густі або сорти, що стелиться на вибір, тому важливо знати, як вирощувати їх з насіння.

Компактні типи кабачків хороші, якщо у вас мало місця – в той час, як деякі види можна вирощувати на опорах, таких як грати або дротяна сітка.

Коли садити кабачки?

Зачекайте, щоб садити насіння кабачків або розсаду в землю, доки температура ґрунту не прогріється.

Це може бути середина весни, але часто можна садити пізно навесні. Не починайте занадто рано, тому що насіння кабачків не проросте на холоді, і ви не надасте рослині ніякої користі.

Насіння кабачків сіє безпосередньо, тобто прямо в землю, коли вся небезпека заморозків минула.

Якщо ви хочете посіяти насіння кабачків у приміщенні, посадіть насіння в торф'яні горщики за 2-4 тижні до останніх весняних заморозків, врахуйте, що розсада кабачків не завжди добре пересідає, акуратно поводьтеся з корінням.

Наповніть горщики або лотки ґрунтовою сумішшю і посійте по одному насінню кабачка в кожен горщик або заткніть його по краю. Кабачки проростуть найшвидше при невеликому теплі, але якщо ви можете гарантувати відсутність морозу, вони зрештою проростуть.

Не поспішайте садити кабачки. Розгляньте можливість посадки насіння кабачків у середині літа , щоб уникнути проблем, пов'язаних з метеликами та іншими шкідниками та хворобами раннього сезону.

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