Кабачки — это культура теплого сезона, имеющая компактные, густые или стелющиеся сорта на выбор, поэтому важно знать, как выращивать их из семян.

Компактные типы кабачков хороши, если у вас мало места – в то время как некоторые виды можно выращивать на опорах, таких как решетка или проволочная сетка.

Когда сажать кабачки?

Подождите, чтобы сажать семена кабачков или рассаду в землю, пока температура почвы не прогреется.

Это может быть середина весны, но часто можно сажать поздней весной. Не начинайте слишком рано, так как семена кабачков не прорастут на холоде, и вы не окажете растению никакой пользы.

Семена кабачков сеют напрямую, то есть прямо в землю, когда вся опасность заморозков миновала.

Если вы хотите посеять семена кабачков в помещении, посадите семена в торфяные горшочки за 2–4 недели до последних весенних заморозков, учтите, что рассада кабачков не всегда хорошо пересаживается, аккуратно обращайтесь с корнями.

Наполните горшки или лотки почвенной смесью и посейте по одному семени кабачка в каждый горшок или заткните его по краю. Кабачки прорастут быстрее всего при небольшом тепле, но если вы можете гарантировать отсутствие мороза, они в конечном итоге прорастут.

Не спешите сажать кабачки. Рассмотрите возможность посадки семян кабачков в середине лета, чтобы избежать проблем, связанных с мотыльками и другими вредителями и болезнями раннего сезона.

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