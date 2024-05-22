Огірки, що вирощуються на відкритому повітрі з насіння, можуть переносити прохолодніший клімат і часто мають грубу або колючу шкірку.

Існують різні сорти огірків для вирощування на відкритому повітрі та для вирощування у теплиці.

Тепличні огірки дають гладкіші плоди, але для успішного вирощування їм потрібне додаткове тепло та захист. Деякі сорти із задоволенням ростуть як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Виберіть місце, де багато сонця (не менше 6–8 годин прямого сонячного світла на день). Огірки люблять тепло та багато світла!

Огіркам потрібен родючий ґрунт. Перед посадкою додайте в грядку витриманого гною та/або компосту.

Грунт повинен бути вологим, але добре дренованим (не сирим) і мати pH від 6,5 до 7,0.

Поліпшіть глинистий ґрунт перед посівом насіння огірків , додавши органічні речовини. Поліпшіть щільний, важкий грунт, додавши торф, компост або гній, що перепрів.

У відкритий ґрунт огірки слід сіяти або пересаджувати в ґрунт не раніше, ніж через 2 тижні після дати останніх заморозків. Огірки надзвичайно чутливі до морозів та холоду, для проростання ґрунт повинен мати температуру не нижче 21°C.

За такої температури розсада огірків найкраще зав'язується. У прохолоднішому кліматі перед посадкою зігрійте грунт, накривши його чорним поліетиленом.

Робіть послідовні посадки огірків (кожні 2 тижні) для продовження збирання врожаю протягом усього сезону. У теплому грунті огірки швидко зростатимуть і дозріватимуть приблизно за 6 тижнів.

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