Опытная хозяйка рассказала, как выращивать салат так, чтобы урожай был большим и горьким.

Для выращивания салата в открытом грунте лучше всего подходят питательные грунты с дренажом, в которых содержатся минеральные примеси.

Для выращивания салата грунт не должен быть слишком кислым, но хорошо увлажненным.

Огородники советуют сажать салат на солнечной стороне там, где нет сквозняков – в тепле он будет скорее созревать. Также опытные хозяева советуют соблюдать благоприятные дни для посева салата. Узнать о них можно, посмотрев в посевной календарь.

Как значительно увеличить урожай салата.

Так, в мае еще остались благоприятные дни – с 19 по 22 мая.

В свою очередь фермер из Одесской области Светлана Павлюк поделилась своими советами по выращиванию салата.

«В нашей теплице растет листовой салат типа Батавия. Такой вид салата можно срезать кустом и так целым продавать, а можно срывать большие нижние листики на пучки и продавать пучками. Серединку оставлять, чтобы дальше отрастала», - рассказала фермер на своей странице в Инстаграм .

Хозяйка посоветовала всем, кто выращивает салат для себя, а не на продажу поступать так же.

«Нижние листики срывайте и готовьте из них свежие салатики, а серединка пусть дальше нарастает. Так вам дольше хватит свежей зелени», - рассказала Светлана.

Как значительно увеличить урожай салата.

Отвечая на вопрос, что сделать, чтобы салат не горчил, фермер отметила:

«Салат может горчить, когда недостаточно влаги или еще может быть сорт имеет определенную горчинку».

Добавим также, что для получения богатого урожая салата нужно своевременно разрыхлять грунт, удалять сорняки и регулярно поливать.

В период засухи без полива салат не завязывается в головки, листья его становятся грубыми, горькими, он зацветает.

Еще один секрет огородников – весной лучше высаживать большую рассаду салата, а летом – более мелкую, потому что она лучше приживается.

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