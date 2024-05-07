Більшість домашніх городників вирощують капусту з купленого насіння або розсади з розплідників чи магазинів.

Виберіть для капусти сонячне місце в саду з хорошим дренажем ґрунту, уникайте посадки поряд з іншими видами рослин сімейства капустяні, такими як броколі, оскільки вони можуть залучити тих же шкідників та хвороби.

Вирощування капусти в контейнерах також можливе, хоча це може призвести до зниження врожаю.

У більшості зон вирощування сійте насіння капусти у відкритий ґрунт приблизно за місяць до останніх заморозків, щоб одержати осінній урожай.

Капуста, що дозріває при прохолодній осінній температурі, солодша, ніж капуста, що дозріває в спеку.

Підготуйте грядку для капусти з родючим, добре дренованим грунтом, додавши компост.

Щоб отримати літній урожай капусти , можна також посіяти насіння ранніх сортів капусти в приміщенні приблизно за шість тижнів до останніх середніх заморозків.

Коли потеплішає, винесіть розсаду капусти у відкритий ґрунт.

Капуста найкраще росте в місцях із денним або денним сонцем.

Капуста найкраще росте на вологому, добре дренованому грунті, багатому на органічні речовини.

Якщо у вашому грунті високий вміст глини або багато піску, рясно додайте до неї компост або кокосове волокно під час посадки, щоб отримати кращий урожай капусти.

Нерегулярний полив може призвести до появи гіркого смаку або деформації качанів капусти. Вода необхідна для того, щоб ґрунт для капусти залишався злегка вологим.

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