Молодая капуста содержит много витаминов и полезных микроэлементов, обладает очень приятным и нежным вкусом и готовить из нее можно не только салаты и голубцы.

Да, молодая капуста в салатах – это прекрасное сочетание пользы и вкуса, но разнообразить свое весеннее меню можно, приготовив такое вкусное и простое блюдо, как стейк. Да, именно стейк из молодой капусты.

Рецептом поделилась фудблогер и автор страницы «Ann and food».

И для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: молодая капуста, фарш, лук, соль, перец, растительное масло, помидоры, сыр твердый, сметана или майонез.

Молодая капуста – как готовить.

В фарш необходимо добавить лук, натертый или перебитый в блендере, а также соль и перец по вкусу.

Теперь противень необходимо застелить пергаментом, смазать его маслом. Выкладываем на противень капусту, смазываем ее маслом с обеих сторон, солим. Выкладываем на молодую капусту фарш и ставим блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Молодая капуста – как готовить.

Следующий шаг – нарезаем квадратиками помидор, добавляем тертый твердый сыр, сметану или майонез, а также, по желанию, любимые приправы.

Капустные стейки достаем из духовки, выкладываем помидоры и сыр и возвращаем в духовку еще минут на 15.

Молодая капуста – как готовить.

Вот и все, блюдо готово. Перед подачей на стол стейки из молодой капусты можно украсить зеленью.

«Готовила, очень вкусно. Боялась что капуста будет твердая, но нет, спасибо»,

«Сегодня готовила по этому рецепту. Блин – это бомба, даже не думала, что так вкусно. Теперь это один из моих топ вкусных и быстрых рецептов» , - комментируют рецепт блюда из молодой капусты подписницы на страницу фудблогера.

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