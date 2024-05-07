Большинство домашних огородников выращивают капусту из купленных семян или рассады из питомников или магазинов.

Выберите для капусты солнечное место в саду с хорошим дренажем почвы, избегайте посадки рядом с другими видами растений семейства капустные, такими как брокколи, поскольку они могут привлечь тех же вредителей и болезни.

Выращивание капусты в контейнерах также возможно, хотя это может привести к снижению урожая.

В большинстве зон выращивания сейте семена капусты в открытый грунт примерно за месяц до последних заморозков, чтобы получить осенний урожай.

Капуста, созревающая при прохладной осенней температуре, слаще, чем капуста, созревающая в жаркую погоду.

Подготовьте грядку для капусты с плодородной, хорошо дренируемой почвой, добавив компост.

Чтобы получить летний урожай капусты, вы можете также посеять семена ранних сортов капусты в помещении примерно за шесть недель до последних средних заморозков.

Когда потеплеет, вынесите рассаду капусты в открытый грунт.

Капуста лучше всего растет в местах с дневным или дневным солнцем.

Капуста лучше всего растет на влажной, хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами.

Если в вашей почве высокое содержание глины или много песка, обильно добавьте в нее компост или кокосовое волокно при посадке, чтобы получить лучший урожай капусты.

Нерегулярный полив может привести к появлению горького вкуса или деформации кочанов капусты. Вода необходима для того, чтобы почва для капусты оставалась слегка влажной.

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