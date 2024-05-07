Выберите для капусты солнечное место в саду с хорошим дренажем почвы, избегайте посадки рядом с другими видами растений семейства капустные, такими как брокколи, поскольку они могут привлечь тех же вредителей и болезни.
Выращивание капусты в контейнерах также возможно, хотя это может привести к снижению урожая.
В большинстве зон выращивания сейте семена капусты в открытый грунт примерно за месяц до последних заморозков, чтобы получить осенний урожай.
Капуста, созревающая при прохладной осенней температуре, слаще, чем капуста, созревающая в жаркую погоду.
Подготовьте грядку для капусты с плодородной, хорошо дренируемой почвой, добавив компост.
Чтобы получить летний урожай капусты, вы можете также посеять семена ранних сортов капусты в помещении примерно за шесть недель до последних средних заморозков.
Когда потеплеет, вынесите рассаду капусты в открытый грунт.
Капуста лучше всего растет в местах с дневным или дневным солнцем.
Капуста лучше всего растет на влажной, хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами.
Если в вашей почве высокое содержание глины или много песка, обильно добавьте в нее компост или кокосовое волокно при посадке, чтобы получить лучший урожай капусты.
Нерегулярный полив может привести к появлению горького вкуса или деформации кочанов капусты. Вода необходима для того, чтобы почва для капусты оставалась слегка влажной.
Последние новости Украины:
Рецепт сочного блюда из молодой капусты на все случаи жизни: вкусно и быстро.
Молодая капуста сыграет новыми вкусами: рецепт, который обязательно понравится.
Салат с молодой капустой и редисом по-новому: удивите своих гостей.