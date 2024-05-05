Досвідчена господиня назвала сорт огірків, які чудово підходять для вирощування у відкритому грунті.

Вирощуючи огірки, необхідно правильно підібрати сорт, в залежності від кліматичних умов і смакових бажань.

Деякі огірки будуть ідеальні для консервування, інші ж будуть максимально смачними в салатах.

Також сучасні городники, дачники і фермери можуть обрати серед сортів огірків саме ті, які найкраще підходять для вирощування на відкритому грунті.

Як виростити огірки у відкритому грунті.

Наприклад, це Акорд, Ніжинський дар, Герцог, Амур та інші. Про свій улюблений сорт огірків для вирощування на відкритому грунті розповіла і фермерка Юлія.

«Вже десь декілька років ми садили огірочки лише у теплицю, бо так і раніше врожай збирали і довше. Але в цьому році розсади було багато, тому вирішили виростити у відкритому ґрунті огірок Шакті. А він як раз не примхливий, тож можна вирощувати без опори», - розповідала Юлія на своїй сторінці в Інстаграм.

На розсаду огірки посіяли в травні, а коли вже виросли 1, 2 справжніх листочки висадила у відкритий ґрунт на відстані 50 см.

«Розсаду поливала майже кожен день, а вже коли огірочки підросли - то не завжди встигаємо. Але, врожай нас вразив», - розповіла господиня.

Як виростити огірки у відкритому грунті.

За її словами, такі огірки гарної форми, не гірчать і не пусті. Ідеально підходять для консервування та засолювання.

«Це ідеальний варіант для відкритого грунту. Попит на такі огірки завжди більший, бо не у всіх є теплиця, а мати смачні та хрумкі огірочки хочеться», - розповіла фермерка.

Зазначимо, що грунт для вирощування огірків повинен бути досить легким, суглинистим або супіщаним. Кислотність посадкового субстрату має бути в межах 6,0-7,0.

Якщо на ділянці важкі ґрунти, перед вирощуванням огірків необхідно внести розпушувачі, наприклад пісок.

Висадка розсади огірків забезпечує 100% заповнення посадкових ям, тож у кожну лунку висаджують по одній рослині.

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