Перегляньте будь-який каталог насіння, і ви швидко виявите, що існує багато видів салату, які можна вирощувати.

Деякі салати, такі як листовий і дубовий, найкраще вживати як молоду зелень, тоді як інші, такі як айсберг і олійний, вирощують заради зрілих головок.

Текстура листя салату також може бути різною: у деяких салатів, наприклад, у сортів салату «Масляна головка», листя ніжні, маслянисті, а У інших, наприклад, у Ромена, листя хрусткі, що надає їм приємний хрускіт.

Найкращі види салату для вирощування в горщику на підвіконні:

Будь-який тип салату можна вирощувати в горщиках, але деякі з них легше вирощувати в горщиках. Листовий салат і дубовий салат ростуть найшвидше.

Їх збирають на будь-якій стадії між молодим і зрілим листом, тому вони ідеально підходять для горщиків.

Качановим салатам потрібно більше часу, щоб дозріти, і вони займають більше місця, але їх також можна вирощувати в горщиках або тканинних кашпо.

Рослини салату з неглибокою кореневою системою не потребують дуже глибокого горщика, особливо якщо ви вирощуєте швидкозростаючий Урожай молодої зелені.

Для молодих рослин підійде невелика глибина, але для більших головок знадобитися горщик побільше.

Горщики, Підноси і віконні ящики підійдуть для вирощування листового салату, але їм потрібні отвори на дні, щоб зайва вода могла стекти.

Наповніть контейнери сумішшю суміші для горщиків і компосту, приблизно дві частини суміші для горщиків і одна частина компосту.

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