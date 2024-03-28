Для того, чтобы вырастить хороший урожай салата, необходимо знать не только, когда его правильно сажать в открытый грунт, но и иметь в виду, что каждый сорт адаптирован под определенные режимы и условия.

Опытные хозяева, огородники и дачники знают, что салат лучше садить на местах прорастания зерновых культур, картофеля, капусты, лука-порей или сельдерея. Выращивают салат посевом семян и рассадой. Для этого растению подходит рыхлая, умеренно влажная почва с легким механическим составом.

Открытый грунт с pH 7,0-7,5 является наиболее подходящим для выращивания салата, так как на кислых почвах он вообще не будет расти.

Опытные огородники и фермеры советуют перед посадкой салата внести кальциево-аммиачную селитру для насыщения грунта азотом – соотношение 80 кг на 1 га.

Еще один секрет хорошего урожая салата в открытом грунте – натяжка пленки. Салат хорошо сажать в открытом грунте на солнечной стороне там, где нет сковзняков – так он скорее созревает.

Когда правильно сажать салат в открытый грунт.

Под пленкой вместе с салатом можно выращивать пекинскую капусту.

В последнее время большой популярностью пользуются такие салаты, как: руккола, корн салат, кресс салат, салат фриллис, салат латук. А, чтобы получать урожай салата в течение целого года, необходимо сеять семена весной, осенью и зимой каждые две недели, а летом еженедельно.

Для того чтобы посадить салат в открытый грунт, сделайте борозды глубиной 2 см на расстоянии 20 см друг от друга. Семена салата необходимо сеять редко, потому что при большой загущенности он будет расти очень медленно. Если же решено сажать на рассаду, можно и погуще. Выращивание салата с помощью рассады используют в тех регионах, где весна поздняя и холодная или для получения раннего урожая.

Когда правильно сажать салат в открытый грунт.

В весеннее время сажать салат в открытый грунт можно в апреле-мае (ранние сорта). Позднеспелые и среднего срока созревания сорта салата сеют с апреля до второй половины июня.

Опытные хозяева не рекомендуют сажать салат в открытый грунт, если могут наступить заморозки - температура -5°C и ниже приведет к гибели растения. Оптимальное время для того, чтобы посадить салат в открытый грунт – теплый май при +10-12°C с незначительной ночной прохладой.

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