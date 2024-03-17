Хрусткі консервовані огірки – це закуска, перед якою неможливо встояти. Однак для того, щоб огірки були смачними, хрусткими і добре засолювались необхідно знати, які сорти краще посадити.

Так, шкірка у огірків для консервування повинна бути тонка, але в той же час міцна, а поверхня вкрита великою кількістю горбків. М'якоть огірків повинна бути дуже щільною і не мати порожнеч. Таким чином маринад проникне всередину огірочка, але при цьому він залишиться хрустким.

Сорт огірків Альянс F1. Це ранній бджолозапильний гібрид корнішонного типу з терміном дозрівання близько 40 днів. Ідеально підходять для консервування та засолювання.

Які огірки найкраще посадити для консервування.

Сорт огірків Еколь F1. Він Чудово підходить для споживання у свіжому вигляді, засолювання та консервування.

Сорт огірків «Надя» — гібрид, який підходить як для теплиці, так і для відкритого ґрунту. Призначений в основному для маринування та соління.

Сорт огірків «Амур» також використовуються для консервування та засолювання, а також чудово смакують у свіжому вигляді. При дозріванні огірки не жовтіють і не гірчать.

Огірки сорту «Кібрія F1» теж відрізняється відмінними смаковими якостямиОгірки гарно смакують свіжими, маринованими і соліннях.

Які огірки найкраще посадити для консервування.

Ще один сорт огірків, який чудово підійде для консервування – «Цезар F1». Це ранній високоврожайний бджолозапильний гібрід огірка, рекомендується для вирощування у відкритому грунті.

Одним з найпопулярніших серед городників є сорт огірка «Паризький корнішон». Огірки цього сорту мають гарний смак та приємний аромат, без гіркоти. Ідеально підходять для свіжого продажу, консервування. Також вони відмінно смакують в свіжих салатах. Огірок «паризький корнішон» підходить для вирощування у відкритому у грунті в усіх регіонах України.

А от сорт огірка «Китайське диво» використовуються для соління та консервування цілими або порізаними шматочками, а також для споживання в свіжому вигляді. Такі огірки рекомендується вирощувати у відкритому грунті і в плівкових теплицях.

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