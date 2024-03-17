Хрустящие консервированные огурцы – это закуска, перед которой невозможно устоять. Однако для того, чтобы огурцы были вкусными, хрустящими и хорошо засоливались необходимо знать, какие сорта лучше посадить.

Так, кожица у огурцов для консервирования должна быть тонкая, но в то же время крепкая, а поверхность покрыта большим количеством бугорков. Мякоть огурцов должна быть очень плотной и не иметь пустот. Таким образом, маринад проникнет внутрь огурчика, но при этом он останется хрустящим.

Сорт огурцов Альянс F1. Это ранний пчелоопыляемый гибрид корнишонного типа со сроком созревания около 40 дней. Идеально подходят для консервирования и засолки.

Какие огурцы лучше посадить для консервирования.

Сорт огурцов Эколь F1. Он отлично подходит для потребления в свежем виде, засолки и консервирования.

Сорт огурцов Надя - гибрид, который подходит как для теплицы, так и для открытого грунта. Предназначен в основном для маринования и соления.

Сорт огурцов «Амур» также используется для консервирования и засолки, а также вкусный в свежем виде. При созревании огурцы не желтеют и не горчат.

Огурцы сорта «Кибрия F1» тоже отличаются отличными вкусовыми качествами. Огурцы хорошо смакуют свежими, маринованными и соленьями.

Какие огурцы лучше посадить для консервирования.

Еще один сорт огурцов, который отлично подойдет для консервирования – «Цезарь F1». Это ранний высокоурожайный пчелоопыляемый гибрид огурца, рекомендуется для выращивания в открытом грунте.

Одним из самых популярных среди огородников сорт огурца - «Парижский корнишон». Огурцы этого сорта обладают хорошим вкусом и приятным ароматом, без горечи. Идеально подходят для свежих продаж, консервирования. Также они отлично смакуют в свежих салатах. Огурец «парижский корнишон» подходит для выращивания в открытом грунте во всех регионах Украины.

А вот сорт огурца «Китайское чудо» используются для соления и консервирования целыми или порезаннымикусочками, а также для употребления в свежем виде. Такие огурцы рекомендуется выращивать в открытом грунте и в пленочных теплицах.

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